¡En negocio de almacenes vigilante murió aplastado por un portón metálico!

ZACATECAS, ZAC.- Un vigilante de la tercera edad perdió la vida tras de que el portón de la empresa donde prestaba sus servicios le cayó encima y lo aplastó.

La tragedia que le costó la vida al hombre, de aproximadamente 60 años de edad, sucedió durante las primeras horas de este martes en Almacenes La Isabelica, ubicados frente a la Central Camionera de Zacatecas.

El vigilante se hallaba en la puerta de acceso y a intentar abrir el portón metálica, como una de las bases se hallaba desgastada, ésta se rompió al ser movida.

Por lo anterior, el portón se vino abajo y cayó sobre el trabajador, al que aplastó de forma espantosa.

Testigos reportaron el incidente a los servicios de emergencia, por lo que al lugar se dirigieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, pero al arribar encontraron al vigilante ya sin vida.

El área del hecho fue resguardada para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado practicara las diligencias correspondientes.

El portón le fue retirado a la víctima para levantar su cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.