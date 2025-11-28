NoticiasZacatecas

¡En Nochistlán y Río Grande capturaron a dos presuntos violadores!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado logró poner a disposición del órgano jurisdiccional a dos personas que contaban con orden de aprehensión por el delito de violación.

Uriel “N” fue detenido en el municipio de Nochistlán ya que contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación y violencia familiar.

Agustín “N” fue localizado en el municipio de Río Grande; contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación.

