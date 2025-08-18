¡En Sombrerete camioneta distribuidora de pescados y mariscos sufrió una volcadura!

SOMBRERETE, ZAC.- Una camioneta se volcó en esta localidad, aunque al intervenir en el hecho las autoridades la encontraron abandonada ya que sus tripulantes se retiraron tras el accidente.

El domingo 17 de agosto, a las 01:01 horas, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre un hecho de tránsito en la carretera federal 45, tramo Sombrerete-Fresnillo, por el entronque a la comunidad Estación Frío.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil Sombrerete, que encontraron una camioneta Toyota Hilux, en color blanco y con placas de circulación de Durango.

La unidad, utilizada para la distribución de pescados y mariscos, estaba abandonada.

Oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional división caminos tomaron conocimiento de la volcadura.