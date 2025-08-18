¡Tras accidente vial tres hombres resultaron lesionados en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Tres hombres resultaron lesionados tras un accidente vial en esta demarcación.

El viernes 15 de agosto, alrededor de las 19:24 horas, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre un percance en la carretera estatal tramo Sombrerete-Chalchihuites, adelante de San Antonio del Cerrito.

Por lo anterior, al sitio acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete, que encontraron una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, en color negro y con placas americanas, cuyo conductor no se encontraba en el lugar debido a que había sido trasladado a un hospital a recibir atención médica porque sufrió algunas lesiones.

Los rescatistas auxiliaron a José Francisco “N”, de 22 años, y Santiago “N”, de 69, ambos con domicilio conocido en la comunidad Lázaro Cárdenas, perteneciente a Chalchihuites, quienes presentaban aliento etílico y sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron llevados al hospital comunitario para su atención.

Elementos de Seguridad Pública y Policía Vial tomaron conocimiento del incidente.