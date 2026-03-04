¡En su domicilio en Santa Anita hallaron sin vida a una mujer y a su esposo deshidratado!

Un hijo del matrimonio fue asegurado por las autoridades para ser investigado

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer fue encontrada muerta en su domicilio en el fraccionamiento Santa Anita aparentemente a causa de una caída y su esposo deshidratado, por lo que fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Un hijo de la pareja fue asegurado por las autoridades en tanto se esclarecían las causas que desencadenaron en la muerte de su progenitora.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio de la calle Teresa de Ávila de dicho fraccionamiento.

La tarde del martes 3 de marzo oficiales de la Policía Municipal y paramédicos acudieron a ese sitio para atender reportes de unas personas inconscientes.

Al arribar, encontraron sin vida a una mujer de aproximadamente 80 años de edad, la cual tendría alrededor de tres días de haber fallecido.

Además, localizaron a su esposo, del mismo rango de edad, con un cuadro de deshidratación, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital para su debida atención médica.

En el domicilio se encontraba Iván Barajas, de 55 años, hijo del matrimonio y quien padece de esquizofrenia, que fue detenido por los elementos de Seguridad Pública y trasladado a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones respectivas.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo de la fémina para su traslado al SEMEFO a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte, aunque se presumió que sufrió una caída y debido a su edad fue la que desencadenó en su fallecimiento.