¡Al ser embestido en su camioneta por el tren en el IV Centenario adulto mayor resultó lesionado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adulto mayor sufrió una probable fractura de fémur tras de que al volante de su camioneta fue embestido por el tren en las avenidas Paseo de la Cruz y Ferrocarril, en el Infonavit IV Centenario.

El accidente ocurrió el martes 3 de marzo, alrededor de las 20:40 horas.

La víctima resultó ser Magdaleno Rodríguez Díaz, de 81 años de edad, conductor de una camioneta Chevrolet S10, tipo Pick-Up, en color rojo y con placas de circulación de Aguascalientes.

Transitaba de sur a norte por la avenida Ferrocarril y al llegar al cruce con Paseo de la Cruz dio una vuelta a la derecha para incorporarse a ésta, hacia el oriente.

No obstante, por lo irregular del terreno a un lado de las vías, la camioneta se apagó en medio de las paralelas.

Por lo anterior, el tren, encabezado por la máquina 4621, que iba de sur a norte, impactó la Chevrolet y la proyectó hacia Paseo de la Cruz, donde quedó atravesada en los carriles de oriente a poniente.

Enterados del accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y elementos del Departamento de Bomberos Municipales, que encontraron a Magdaleno atrapado en la cabina y tuvieron que rescatarlo.

Al conseguirlo y brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron la probable fractura en el fémur, por lo que lo abordaron a una ambulancia para trasladarlo al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social a recibir atención médica.

Trascendió que el octogenario padecía de una dificultad auditiva, lo que habría provocado que no se percatara de la proximidad del tren al tratar de tomar la avenida Paseo de la Cruz.

Finalmente, oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje respectivo.