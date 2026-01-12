¡En Trancoso capturaron a dos sujetos con drogas; uno era buscado por violación!

TRANCOSO, ZAC.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, durante recorridos de seguridad y vigilancia en El Porvenir, Trancoso, detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación.

Durante el patrullaje, los oficiales visualizaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga.

Al darles alcance y realizarles una inspección preventiva, a uno de ellos se le localizó un envoltorio con polvo blanco con características de la droga conocida como cocaína, por lo que fue remitido ante el juez cívico.

Al segundo masculino se le localizó un objeto metálico con hierba verde y seca con características de marihuana, y al consultar sus datos personales se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación, procediendo a su detención y puesta a disposición de la autoridad competente.

El detenido fue identificado como Julio “N”, de 30 años, mientras que el remitido ante el juez cívico fue identificado como Ilario “N”, de 29 años.