¡Por fraude con la compra-venta de un vehículo en Paseos del Sur encarcelaron a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso en contra de Rubén “N” por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude en perjuicio del patrimonio de una persona.

De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, el 24 de septiembre de 2025 el imputado presuntamente engañó a la víctima al simular la compra-venta de un vehículo, obteniendo de manera ilícita tanto la unidad como su documentación.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseos del Sur, en el municipio de Aguascalientes, donde el señalado habría obtenido un vehículo de motor marca Chevrolet, línea Aveo, color rojo, con placas de circulación del Estado de México.

Según la investigación, Rubén “N” presuntamente se identificó ante la víctima con el nombre de Samuel, haciéndole creer que realizaría la compra del vehículo en representación de una tercera persona, manteniéndola en engaño al simular una transferencia bancaria con la finalidad de obtener la documentación del automotor.

Como consecuencia de este engaño, el imputado provocó un detrimento en el patrimonio de la víctima por la cantidad de 135 mil pesos, motivo por el cual se presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Tras la denuncia, el agente del Ministerio Público inició la integración de la carpeta de investigación, obteniendo datos de prueba sólidos y posteriormente elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del señalado al interior del centro penitenciario, toda vez que el presunto responsable ya se encontraba recluido por otro delito.

En la continuación de la audiencia inicial, la jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente.