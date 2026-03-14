¡En Vetagrande localizaron restos óseos durante jornada de búsqueda de personas desaparecidas!

VETAGRANDE, ZAC.- Fueron exploradas posibles zonas de interés como lo son arroyos, montes, ejidos, tiros de mina, entre otros, para lograr la obtención de algún dato útil en la investigación y dar con el paradero de víctimas que cuentan con cédulas de búsqueda del 21 de abril de 2022 y septiembre de 2025.

Se obtuvieron resultados positivos al localizar restos óseos, que quedaron bajo resguardo de la Dirección General de Servicios Periciales para los estudios correspondientes.

En la búsqueda en campo realizada el viernes 13 de marzo en Vetagrande participaron la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, la Comisión Local de Búsqueda, la Comisión Local de Atención Integral a Víctimas del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

También colaboraron representantes de colectivos, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección General de Servicios Periciales, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército.

Durante las labores se apoyaron con drones y georradares, además de entrevistarse con pobladores.