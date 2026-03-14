¡En una empresa de paquetería en Guadalupe perro policía detectó cargamento de marihuana!

GUADALUPE, ZAC.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Unidad Canina aseguraron una caja de cartón que contenía marihuana durante una inspección preventiva realizada en una empresa de paquetería ubicada en Guadalupe.

Durante las labores, realizadas con el apoyo de 2 ejemplares caninos especializados en la detección de narcóticos, uno de ellos -identificado como Ezra- presentó un cambio de conducta frente a una caja rectangular café, señal que indicó la posible presencia de alguna sustancia prohibida.

Ante esta alerta se procedió a efectuar una revisión más detallada del paquete y se confirmó que en el interior había marihuana, por lo que fue asegurado para evitar su posible distribución.

El objeto asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, instancia que se encargará de realizar las investigaciones necesarias para determinar su procedencia y destino.