¡En Zacatecas capturaron a sujeto buscado en Estados Unidos por violación y abuso sexual!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), INTERPOL, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZAC), llevaron a cabo diversas acciones de inteligencia e investigación de campo, así como reconocimientos aéreos mediante el uso de dron, para lograr la localización y detención de Ramiro “N”.

Este sujeto es requerido por las autoridades norteamericanas por contar con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de violación y abuso sexual.