¡El segundo hombre ejecutado y calcinado en un canal de aguas en Aguascalientes ya fue identificado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue identificado el segundo individuo ejecutado y calcinado en un canal de aguas en el municipio de Pabellón de Arteaga y el cual también fue degollado antes de que le prendieran fuego como al otro sujeto.

La víctima respondió al nombre de Juan Isidro Martínez, de 35 años de edad, asesinado junto con Juan José López, que contaba con 30 años.

Sus cuerpos fueron localizados la mañana del sábado 26 de julio en un predio rústico ubicado en el camino del canal de la presa Calles, en la comunidad Viña de Guadalupe, en Pabellón.

Ese día los servicios de emergencia recibieron reportes de que en dicho lugar un vehículo se estaba incendiando y acudieron oficiales de Seguridad Pública y elementos de Bomberos del Estado, que no encontraron algún automotor en llamas pero si los cuerpos calcinados de los dos hombres en el interior del canal de aguas.

Los dos cadáveres estaban parcialmente cubiertos con unos troncos, que habrían servido como acelerantes del fuego.

Trascendió que a las víctimas aún les salía humo, por lo que los bomberos les rociaron agua.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes y el miércoles 30 de julio, en una conferencia de prensa, el fiscal estatal Manuel Alonso García informó que las víctimas, al ser encontradas, tenían entre 4 y 5 días de haber sido privadas de la vida.

Al día siguiente, jueves 31 por la noche, la propia FGE dio a conocer que uno de los fallecidos era Juan José López, de 30 años de edad, y que murió de heridas cortantes en cuello, además de que confirmó que fue calcinado.

El jueves 7 de agosto la Fiscalía informó que el segundo ejecutado fue Juan Isidro Martínez, que también murió de heridas cortantes en cuello y fue calcinado.

La investigación sigue abierta para esclarecer los motivos por los que las víctimas fueron ejecutadas y dar con los responsables.