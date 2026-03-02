¡Enfrentamiento de malandros con ministeriales en El Campestre San Carlos dejó 4 detenidos en Pabellón de Arteaga!

Dos delincuentes se dieron a la fuga y los buscan en el monte

Aseguraron armas de fuego largas y cortas

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Elementos de la Fiscalía General del Estado fueron recibidos a balazos mientras realizaban una diligencia oficial en un domicilio ubicado en el Club Campestre San Carlos, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El incidente se registró en una zona estratégica, situada entre la carretera 10 a la Colonia Nueva y la carretera 18 que conduce a Emiliano Zapata, en la zona limítrofe entre Pabellón y Jesús María.

Al momento de la intervención policial se encontraban seis hombres en la residencia campestre.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades lograron la detención de cuatro sujetos, mientras que otros dos se dieron a la fuga.

Debido a esto, diversas corporaciones policiales mantienen un operativo de búsqueda en las inmediaciones para dar con los prófugos.

Como resultado del operativo se aseguraron diversas armas cortas y largas dentro del inmueble.

A pesar de la gravedad del enfrentamiento, el reporte oficial confirma que no hubo personas muertas ni heridas durante los hechos.

INFORMACIÓN PRELIMINAR…