¡Escucha Leo Montañez a vecinos del fraccionamiento Solidaridad III!

AGUASCALIENTES, AGS.- El presidente municipal Leo Montañez intensifica los recorridos por colonias y comunidades de Aguascalientes, en esta ocasión visitó a los vecinos del fraccionamiento Solidaridad III para fortalecer la atención directa a la ciudadanía.

Señaló que la prioridad de su administración es escuchar a las familias para atender con prontitud sus peticiones e inquietudes.

«En Aguascalientes se gobierna caminando, escuchando y resolviendo cerca de la gente y con resultados».

Leo Montañez detalló que este esquema busca reducir la distancia y fortalecer la presencia del Gobierno Municipal.

Las necesidades de cada comunidad, colonia y calle se atienden en el lugar donde surgen, caminando y escuchando a la gente.