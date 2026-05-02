AguascalientesNoticias

¡Invita Seguridad Pública Municipal a participar en actividades de prevención en la Feria Nacional de San Marcos!

Noticiero El Circo
  • Con sedes estratégicas en Expoplaza y la Isla San Marcos, la Dirección de Prevención de las Violencias acerca la seguridad a los feriantes

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) invita a locales y visitantes a disfrutar de una experiencia única de proximidad social en la Feria Nacional de San Marcos.

A través de la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia se han desplegado dos puntos de encuentro estratégicos diseñados para fomentar la cultura de la legalidad de una forma amigable y dinámica.

Por invitación del Centro Estatal de Prevención (CEPREV), el personal de Planeación, Implementación y la Policía Comunitaria se encuentra presente en los puntos de mayor afluencia de la verbena, en el Pabellón de Seguridad en Expoplaza: El corazón de la difusión preventiva y en el Stand en la Isla San Marcos, ubicado estratégicamente frente al Centro de Convenciones: un espacio ideal para la convivencia familiar.

En ambos puntos, la SSPM ha diseñado un catálogo de actividades lúdicas que permiten aprender sobre seguridad mientras se disfruta de la feria:

Diversión en Grande: Los feriantes pueden poner a prueba su destreza con el Jenga y Dominó Gigante, juegos que promueven el pensamiento estratégico y la toma de decisiones para la resolución pacífica de conflictos

Cultura Vial y Vida: A través del programa «Yo respeto la vida, conduciendo sin alcohol», se busca concientizar a los jóvenes sobre la responsabilidad al volante. Además, la Dirección de Vialidad coordina dinámicas sobre el uso correcto del semáforo y señalamientos de tránsito

Espacio para los «Pequeñines»: El programa «Iluminando con la Policía» permite que las niñas y niños se acerquen a sus oficiales a través del arte, reforzando valores y confianza institucional

Asesoría y Concientización: Entrega de trípticos informativos con consejos prácticos para evitar delitos y mejorar la movilidad segura durante la temporada de feria

Además, las familias pueden conocer a la mascota oficial de la Dirección de Prevención, “Proxy”, que recorre constantemente estos espacios para interactuar con los visitantes.

También te puede gustar

¡En la colonia Maravillas, en Teocaltiche, dos hombres fueron ejecutados a balazos!

Noticiero El Circo

GALERIA/¡Hallan cuerpos de 5 personas sin vida y más partes del fuselaje donde viajaba Adrián Ventura!

Noticiero El Circo

¡Inician proceso penal a “El Geras” que asesinó a golpes a “El Catracho” en Aguascalientes!

Noticiero El Circo
El Circo