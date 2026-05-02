¡Invita Seguridad Pública Municipal a participar en actividades de prevención en la Feria Nacional de San Marcos!

Con sedes estratégicas en Expoplaza y la Isla San Marcos, la Dirección de Prevención de las Violencias acerca la seguridad a los feriantes

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) invita a locales y visitantes a disfrutar de una experiencia única de proximidad social en la Feria Nacional de San Marcos.

A través de la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia se han desplegado dos puntos de encuentro estratégicos diseñados para fomentar la cultura de la legalidad de una forma amigable y dinámica.

Por invitación del Centro Estatal de Prevención (CEPREV), el personal de Planeación, Implementación y la Policía Comunitaria se encuentra presente en los puntos de mayor afluencia de la verbena, en el Pabellón de Seguridad en Expoplaza: El corazón de la difusión preventiva y en el Stand en la Isla San Marcos, ubicado estratégicamente frente al Centro de Convenciones: un espacio ideal para la convivencia familiar.

En ambos puntos, la SSPM ha diseñado un catálogo de actividades lúdicas que permiten aprender sobre seguridad mientras se disfruta de la feria:

Diversión en Grande: Los feriantes pueden poner a prueba su destreza con el Jenga y Dominó Gigante, juegos que promueven el pensamiento estratégico y la toma de decisiones para la resolución pacífica de conflictos

Cultura Vial y Vida: A través del programa «Yo respeto la vida, conduciendo sin alcohol», se busca concientizar a los jóvenes sobre la responsabilidad al volante. Además, la Dirección de Vialidad coordina dinámicas sobre el uso correcto del semáforo y señalamientos de tránsito

Espacio para los «Pequeñines»: El programa «Iluminando con la Policía» permite que las niñas y niños se acerquen a sus oficiales a través del arte, reforzando valores y confianza institucional

Asesoría y Concientización: Entrega de trípticos informativos con consejos prácticos para evitar delitos y mejorar la movilidad segura durante la temporada de feria

Además, las familias pueden conocer a la mascota oficial de la Dirección de Prevención, “Proxy”, que recorre constantemente estos espacios para interactuar con los visitantes.