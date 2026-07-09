¡Fue enviado a prisión narcomenudista que vendía drogas en las inmediaciones del Agropecuario!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Ernesto “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de venta, derivado de los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 30 de junio de 2026 el imputado fue detenido por elementos de la Policía de Investigación sobre la avenida Independencia, a la altura del Centro Comercial Agropecuario, en el municipio de Aguascalientes.

La detención ocurrió luego de que los agentes presuntamente localizaran entre sus pertenencias un total de once envoltorios de plástico transparentes que contenían una sustancia granulada al tacto.

Como parte de las diligencias ministeriales, el indicio asegurado fue sometido a los análisis correspondientes por un perito químico forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien determinó que la sustancia correspondía a clorhidrato de metanfetamina, estableciendo además que la posesión del narcótico tenía como finalidad su comercialización.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención y tras valorar los datos de prueba expuestos por la Representación Social resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Ernesto “N” por el delito imputado.

A solicitud del agente del Ministerio Público, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para garantizar el desarrollo del procedimiento penal y la presencia del imputado durante las etapas subsecuentes del proceso.

Asimismo, se fijó un plazo de un mes con quince días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación.