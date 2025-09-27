¡Fuerte choque entre un auto y una camioneta en la carretera 45 dejó cuatro muertos y dos lesionados!

SAÍN ALTO, ZAC.- Cuatro personas murieron y otras dos resultaron lesionadas tras un fuerte choque entre un automóvil y una camioneta.

El accidente ocurrió este sábado, poco después de las 07:30 horas, sobre el kilómetro 108 de la carretera federal 45, en el tramo Fresnillo-Saín Alto.

Un auto en color rojo chocó contra una camioneta que remolcaba una traila.

Tras la colisión, la camioneta abandonó la cinta asfáltica, mientras que el coche quedó atravesado sobre los carriles centrales, totalmente destrozado.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Fresnillo y Saín Alto, que dentro del auto encontraron ya sin vida a una mujer y un hombre, mientras que otra fémina fue hallada muerta tendida sobre el piso.

A tres hombres, entre ellos el conductor del carro, los hallaron lesionados, por lo que los trasladaron a un hospital, donde poco después uno falleció.

Oficiales de la Policía Estatal Preventiva del Grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y de la Guardia Nacional de caminos arribaron al lugar y tomaron conocimiento del percance, cerrando la circulación vehicular en la carretera en los dos sentidos, lo que provocó un congestionamiento de varios kilómetros.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los fallecidos para trasladarlos al SEMEFO.