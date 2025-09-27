¡Por la muerte de un gato en la colonia Polvaredas vincularon a proceso a una mujer!

FRESNILLO, ZAC.- En julio de 2024, Santa Matilde “N” agredió a un gato con un objeto contundente en la colonia Polvaredas, de Fresnillo; como consecuencia de este acto el animal perdió la vida.

La Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de la mujer por el delito cometido por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, a quien se le impuso medida cautelar con dos meses de investigación complementaria.