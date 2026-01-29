¡Gobierno Municipal de Jesús María realiza Feria del Medio Ambiente con participación de más de 650 estudiantes!

JESÚS MARÍA, AGS.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de Jesús María llevó a cabo la Feria del Medio Ambiente, un evento que reunió a más de 650 alumnas y alumnos de doce escuelas de nivel primaria, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental desde la infancia y promover prácticas responsables en favor del entorno.

La jornada fue encabezada por el presidente municipal de Jesús María, César Medina, quien destacó la importancia de impulsar acciones educativas que fortalezcan el cuidado del medio ambiente y la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de un municipio más sustentable.

Como parte del programa se realizó la premiación del concurso escolar “Guardianes del Planeta”, iniciativa que reconoció el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de las y los estudiantes por proponer acciones a favor de la protección del medio ambiente.

El primer lugar lo obtuvieron los “Tiburones cuidadores del agua” del colegio Hellen Keller; el segundo lugar fue para “Los pequeños exploradores” del Instituto Jesús María y el tercer lugar para “Los Koalas recicladores del colegio Hellen Keller con 10, 5 y 2 mil 500 pesos, respectivamente.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Martina Garza, informó que la feria contó con la participación de empresas, asociaciones y organismos que instalaron stands interactivos con actividades enfocadas en el reciclaje, el uso responsable de los recursos naturales, la educación ambiental y la sostenibilidad, brindando a las y los asistentes una experiencia formativa y dinámica.