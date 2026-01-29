¡Anuncian la Segunda Exhibición Hecho en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Del 26 al 29 de marzo se realizará la Segunda Exhibición Hecho en Jesús María, así lo dio a conocer el presidente municipal César Medina Cervantes, quien dijo que esta actividad se efectuará por segundo año consecutivo gracias al buen recibimiento que tuvo la primera edición, por lo que el alcalde invitó a emprendedores y negocios del giro agroindustrial a participar en este evento.

Indicó que en la Primera Exhibición Hecho en Jesús María participaron 60 expositores y tuvo como objetivo abrir un foro a través del cual puedan darse a conocer los productos hechos en Jesús María y al mismo tiempo convertirse en un espacio reconocido por el sector agroindustrial.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural de Jesús María, J. Guadalupe Valtierra Pérez, comentó que la Segunda Exhibición Hecho en Jesús María se realizará del 26 al 29 de marzo y podrán participar todas aquellas empresas del sector primario de Jesús María que utilicen diferentes procesos para la transformación de sus productos, como son las agroindustrias, entre ellas, productoras de lácteos, vinícolas, dulces tradicionales, cerveza artesanal, empacadoras de carne, paleterías, encurtidos, pastelerías, panaderías, obradores, salsas, entre otras.

El funcionario municipal dijo que los participantes tendrán derecho a un stand de 3×3 m y habrá un área de exhibición y una gastronómica.

El horario será de 12 a 20 horas.

Expuso que el registro se abrirá a partir de la publicación, teniendo como fecha límite el viernes 13 de marzo de 2026.

Las empresas interesadas deberán presentar una carta-compromiso de participación, identificación oficial vigente del representante, ficha descriptiva del producto o productos, así como logotipo de la empresa en formato JPG alta definición, en las oficinas de la Secretaría ubicadas en la Plaza del Mueble, Teodoro Olivares esquina Paseo de los Chicahuales sin número o pedir informes al teléfono 449 473 61 39.

Cabe señalar que la Primera Exhibición Hecho en Jesús María generó una derrama económica de 100 mil 180 pesos en sólo cuatro días y recibió a alrededor de 2,000 visitantes.