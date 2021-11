ASIENTOS, AGS.- La mañana de este domingo 14 de noviembre fueron hallados los cuerpos del director de seguridad pública de Loreto, Zacatecas; y sus dos escoltas con el tiro de gracia.

Los tres cuerpos fueron encontrados tirados a la orilla de la carretera 25, del lado derecho en circulación de norte a sur, a la altura de Crisóstomos, perteneciente al Municipio de Asientos, Aguascalientes, en zona limítrofe con el Municipio de Loreto, Zacatecas.



Los cuerpos de los gendarmes estaban maniatados y con el tiro de gracia.

Recordar, que el domingo 7 de noviembre, sujetos armados secuestraron a dos oficiales de la Policía Municipal, al parecer escoltas del titular de seguridad.

Enseguida, se trasladaron al domicilio del director de la corporación, al que sacaron a punta de pistola del inmueble para también llevárselo privado de su libertad.

Vecinos de Loreto fueron testigos de los hechos.

Al tener conocimiento del secuestro de sus compañeros y del propio director de la corporación, los demás elementos desplegaron un operativo especial para dar con el paradero de agentes “levantados”, pero no los localizaron ni tampoco a sus captores.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que recibió una denuncia por la desaparición del jefe policíaco y dos elementos del municipio de Loreto, lo que ha generado un despliegue de búsqueda para su localización, sin embargo, no se tenían noticias sobre el paradero de los agentes.

No fue hasta la mañana de este domingo que se supo su paradero, luego de encontrarlos sin vida en el lugar arriba mencionado.

Policías de Loreto llegaron al lugar e identificaron a los elementos sin vida como sus compañeros desaparecidos el domingo pasado.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes se hizo cargo de las investigaciones y de la integración de la carpeta correspondiente.

Al término de las diligencias, elementos de la Dirección General de Investigación Pericial levantaron los cuerpos de los fallecidos y los condujeron al Servicio Médico Forense.