¡Hallaron a un hombre sin vida en Residencial Alcázar, Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre de 54 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado la mañana del domingo 17 de mayo al interior de un domicilio en el municipio de Jesús María.

El reporte se recibió a través del Servicio de Emergencia 911 a las 08:00 horas.

Un ciudadano solicitó el apoyo urgente de una ambulancia tras localizar a su padre inconsciente dentro de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Calzada Villa Plata y la Calzada Navarra, en el fraccionamiento Residencial Alcázar.

Al lugar se trasladaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Jesús María así como paramédicos del ISSEA a bordo de la ambulancia ECO-334.

Al ingresar al inmueble y brindar los primeros auxilios los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El hoy occiso fue identificado formalmente por sus familiares como Jorge Alberto “N”, de 54 años de edad.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue resguardada por los policías preventivos para permitir las labores del personal de la Dirección General de Investigación Pericial adscrito a la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense. Asimismo, agentes de la Policía de Investigación del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta informativa. (FOTO ARCHIVO)