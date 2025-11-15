¡Hombre asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida en el rancho El Gato!

AGUASCALIENTES, AGS.- Las autoridades investigan un presunto caso de feminicidio en el rancho El Gato, ubicado entre las comunidades de Cañada Grande de Cotorinas y El Guarda, donde un hombre asesinó a su esposa y luego se privó de la vida con la misma arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, fue el hijo de la pareja quien realizó la denuncia tras encontrar los cuerpos de sus padres sobre una cama.

La mujer, identificada como María Angélica López Macías, de 63 años, presentaba dos impactos de bala en el pecho, mientras que su esposo, Enrique Moreno Muñoz, también de 63 años, tenía una herida de bala en el cráneo.

El hijo declaró que la noche anterior sus padres se habían ido a dormir sin señales de conflicto o discusión.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho y confirmar la naturaleza del delito.