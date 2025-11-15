NoticiasZacatecas

¡Por tentativa de homicidio a elementos de la Policía Estatal vincularon a proceso a dos sujetos!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso de Christopher “N” y Kevin “N” por los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de marihuana, cocaína y metanfetamina con fines de comercio o suministro aún de manera gratuita, cohecho y robo equiparado, en perjuicio de elementos de Policía Estatal, se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En noviembre de 2025, en el municipio de Zacatecas, los imputados, en compañía de otros sujetos, al notar la presencia policial comenzaron a disparar contra los elementos.

Al ser detenidos e inspeccionados, se les localizó un arma corta, diversos narcóticos y un juego de llaves de tres vehículos que custodiaban, los cuales contaban con reporte de robo.

En el interior de cada uno se hallaron narcóticos adicionales.

