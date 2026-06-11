¡Incineró Fiscalía zacatecana narcóticos asegurados en operativos de seguridad!

ZACATECAS, ZAC.- En cumplimiento a las estrategias de combate al narcomenudeo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) llevó a cabo la destrucción por incineración de diversos cargamentos de droga incautados en recientes operativos en la entidad relacionados a 50 carpetas de investigación.

La destrucción se realizó bajo estricta supervisión ministerial y pericial, registrando las siguientes cantidades:

• 2800 gramos de marihuana

• 86.8 gramos de metanfetamina

• 22.0 gramos de cocaína.