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¡Incineró Fiscalía zacatecana narcóticos asegurados en operativos de seguridad!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- En cumplimiento a las estrategias de combate al narcomenudeo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) llevó a cabo la destrucción por incineración de diversos cargamentos de droga incautados en recientes operativos en la entidad relacionados a 50 carpetas de investigación.

La destrucción se realizó bajo estricta supervisión ministerial y pericial, registrando las siguientes cantidades:

2800 gramos de marihuana

86.8 gramos de metanfetamina

22.0 gramos de cocaína.

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