¡Incineró Fiscalía zacatecana narcóticos asegurados en operativos de seguridad!
ZACATECAS, ZAC.- En cumplimiento a las estrategias de combate al narcomenudeo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) llevó a cabo la destrucción por incineración de diversos cargamentos de droga incautados en recientes operativos en la entidad relacionados a 50 carpetas de investigación.
La destrucción se realizó bajo estricta supervisión ministerial y pericial, registrando las siguientes cantidades:
• 2800 gramos de marihuana
• 86.8 gramos de metanfetamina
• 22.0 gramos de cocaína.