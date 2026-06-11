¡Universidad Tecnológica de Calvillo da un paso global; Oxford la acredita como centro internacional de certificación!

La Universidad Tecnológica de Calvillo obtiene la distinción Approved Test Centre de la Universidad de Oxford

La comunidad estudiantil y el público en general tendrán acceso a certificaciones de inglés con validez internacional y vigencia vitalicia

Este logro fortalece la internacionalización y abre nuevas oportunidades académicas y laborales para la región

AGUASCALIENTES, AGS.- La Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC) alcanzó un importante reconocimiento internacional al obtener la distinción Approved Test Centre por parte de la Universidad de Oxford, acreditación que la autoriza para aplicar el Oxford Test of English, una certificación con reconocimiento internacional que evalúa las competencias lingüísticas de las y los aspirantes.

Con este logro, la UTC se consolida como una institución con capacidad para ofrecer evaluaciones de nivel internacional, al contar con personal especializado y un laboratorio equipado bajo los estándares establecidos por Oxford para la aplicación de este examen.

Gracias a esta acreditación, estudiantes, docentes, egresados y público en general podrán certificar oficialmente su nivel de inglés mediante una evaluación respaldada por Oxford University Press, con validez permanente y enfocada en las cuatro habilidades fundamentales del idioma: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita.

Para obtener esta distinción, docentes del área de inglés de la universidad recibieron capacitación directa por parte de especialistas de la Universidad de Oxford, fortaleciendo sus conocimientos y competencias para la correcta aplicación de la evaluación.

Asimismo, la institución habilitó un laboratorio especializado con el equipamiento tecnológico, la conectividad y las condiciones técnicas requeridas para operar como Approved Test Centre, cumpliendo con los rigurosos estándares internacionales que exige una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.

Durante la entrega de la placa certificadora, el rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo, Eduardo González Blas, destacó que dominar un segundo idioma y contar con una certificación internacional abre nuevas oportunidades académicas, profesionales y de movilidad para las y los estudiantes.

Subrayó que este logro también representa un beneficio para toda la región, ya que acerca a Calvillo una certificación de prestigio mundial, evitando que las personas tengan que trasladarse a otras ciudades para acreditar oficialmente su dominio del inglés.

“De esta manera impulsamos la formación de talento bilingüe, fortalecemos la competitividad laboral y generamos más oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad”, señaló.

El rector indicó que este reconocimiento fue posible gracias al respaldo de la gobernadora Tere Jiménez, quien impulsa acciones estratégicas para fortalecer la educación superior, promover la internacionalización de las instituciones educativas y formar profesionistas con competencias globales.

“Con esta acreditación la Universidad Tecnológica de Calvillo reafirma su compromiso con la calidad académica, la innovación educativa y la formación de estudiantes preparados para competir y destacar en cualquier parte del mundo”, concluyó.