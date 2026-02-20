¡Inició “Letrópolis” para fortalecer la cultura lectora en niñas, niños y jóvenes!

La 1ª Feria Municipal del Libro Infantil y Juvenil está del 20 de febrero al 1 de marzo en Foro 3C de FICOTRECE con 500 actividades como talleres, conciertos y presentaciones editoriales

AGUASCALIENTES, AGS.- Entre libros, sonrisas y la emoción de cientos de niñas y niños se inauguró Letrópolis, 1ª Feria Municipal del Libro Infantil y Juvenil, una iniciativa del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), realizada con el apoyo del Instituto Cultural de Aguascalientes que convierte la lectura en una experiencia viva, lúdica y transformadora.

El director del IMAC, Iván Sánchez Nájera, destacó que Letrópolis nace como un espacio donde las infancias y juventudes pueden descubrir que cada libro es una puerta abierta a la imaginación, al conocimiento y a nuevas posibilidades.

Subrayó que esta primera edición marca un precedente en la política cultural municipal al colocar a las niñas y niños en el centro de la agenda cultural.

Letrópolis reúne más de 500 actividades como presentaciones editoriales, talleres creativos, actividades artísticas y conciertos familiares, en un entorno diseñado especialmente para que las y los asistentes se conviertan en letronautas, exploradores de historias y guardianes de la imaginación.

La regidora Cindy Alejandra Rubalcava, presidenta de la Comisión de Cultura, mencionó que este espacio es una oportunidad para impulsar el aprendizaje en niñas, niños y jóvenes de manera didáctica.

Con esta inauguración, el Municipio de Aguascalientes reafirma el compromiso con el fomento a la lectura, el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y la generación de espacios culturales accesibles para todas las familias.

Además, en la 1ª Feria Municipal del Libro Infantil y Juvenil Letrópolis, desde el Secretariado de Enlace Ciudadano se regalarán libros a través del programa “Un Libro por Aguascalientes”, para impulsar el hábito de la lectura en personas de todas las edades.

La invitación está abierta para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas visiten Letrópolis del 20 de febrero al 1 de marzo, de 9:00 a 21:00 horas en el Foro 3C de Ficotrece y formen parte de esta gran aventura literaria que transforma la ciudad en un universo de historias por descubrir.

La programación completa se puede consultar en el sitio https://imac.gob.mx/letropolis/

La entrada y todas las actividades son gratuitas.

Durante el acto inaugural y el tradicional corte de listón estuvieron presentes la regidora Martha González; la síndica Yadira Salas; el síndico Octavio Ozuna; Sylvia Garfias, secretaria de Enlace Ciudadano; Ricardo Jaime Hernández, director de Educación de la Secretaría de Desarrollo Social; Salvador Figueroa Padilla, jefe del Departamento de Bibliotecas Públicas; Ana Isabel Romero Parga, subdirectora Estatal de Bibliotecas, Israel Ortega, director de Ficotrece, y Adrián Ruíz Romo, director de la Universidad de las Artes.