¡Invita Leo Montañez a aprovechar los últimos días de descuento en el predial!

En 2026 se han pagado alrededor de 214 mil cuentas de predial

AGUASCALIENTES, AGS.- El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, reconoce y agradece la destacada participación de la ciudadanía en el cumplimiento del pago del impuesto predial, al registrar a la fecha alrededor de 214 mil cuentas liquidadas, lo que refleja la confianza y compromiso de las familias con el desarrollo de la capital.

El presidente municipal Leo Montañez expresó su agradecimiento por esta respuesta favorable, que fortalece la capacidad del Gobierno Municipal para mantener y mejorar los servicios públicos, así como para impulsar obras y acciones en beneficio de toda la población.

Recordó a quienes aún no han realizado su pago que continúa vigente el 10% de descuento por pronto pago en el impuesto predial hasta el próximo 31 de marzo.

Esta medida busca apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento oportuno de las contribuciones, lo que permite fortalecer los servicios públicos, así como la infraestructura y el desarrollo de la ciudad.

Las y los contribuyentes cuentan con diversas opciones para realizar su pago, tanto en línea, a través del portal https://epagosmunicipio.ags.gob.mx/Inicio.aspx sistema disponible todo el año con aplicación automática de descuentos, así como en cajas habilitadas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar mayor comodidad y facilitar el proceso.

Destacó que las personas tienen hasta el 31 de marzo para aprovechar este beneficio.

Informó que continúan las facilidades y estímulos para apoyar la economía familiar y fomentar el pago oportuno.

Se otorga un 7.5% de descuento al pagar con tarjeta de crédito y un 2% adicional al usar tarjeta de débito en el Centro de Pagos Municipal en Línea.

Asimismo, se mantiene el 50% de descuento durante todo el año para grupos especiales como adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados.

El presidente municipal reitera la invitación a quienes aún no han cumplido con esta contribución para que aprovechen los beneficios vigentes y se sumen a este esfuerzo colectivo en favor de Aguascalientes.