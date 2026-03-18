¡Impulsa Municipio proyectos sustentables con instituciones de educación superior!

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de desarrollar proyectos sustentables, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADESU) y el Instituto Tecnológico El Llano, firmaron un convenio de colaboración encaminado al fortalecimiento de la educación ambiental.

En rueda de prensa, el titular de la SEMADESU, Aldo Axel Rodríguez Benítez, explicó que este acuerdo establece las bases para la implementación de acciones conjuntas orientadas a la formación de estudiantes comprometidos con el cuidado y la protección del medio ambiente, mediante el impulso de proyectos educativos sustentables, actividades de concientización y prácticas ecológicas dentro y fuera de la institución.

Ambas autoridades destacaron la importancia de generar sinergias entre el sector educativo y las instancias gubernamentales para enfrentar los retos ambientales actuales, promover una cultura de responsabilidad ecológica desde las aulas.

El convenio contempla el desarrollo de talleres, campañas ambientales, asesorías técnicas, así como la participación de estudiantes en iniciativas que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y la mejora del entorno.