¡Jesús María nos une con calles iluminadas y caminos seguros!

Con acciones de pavimentación y alumbrado público, el Gobierno Municipal fortalece la seguridad y la movilidad en beneficio de la comunidad

Estudiantes del CONALEP y de la Secundaria Técnica número 25 ahora cuentan con un paso más seguro para trasladarse a sus centros educativos

JESÚS MARÍA, AGS.- Con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Jesús María realizó trabajos de mejora en la calle Calvario, convirtiendo este espacio en un sendero seguro para estudiantes y vecinos que diariamente transitan por la zona.

A través de la Secretaría de Obras Públicas se llevaron a cabo labores de colocación de capa asfáltica, mejorando las condiciones de la vialidad y facilitando el tránsito tanto peatonal como vehicular.

De manera complementaria, la Secretaría de Servicios Públicos instaló nuevas luminarias, lo que permite una mejor visibilidad y mayor seguridad durante las noches.

Estas acciones benefician directamente a vecinos del sector, así como a estudiantes del CONALEP y de la Secundaria Técnica número 25, quienes ahora cuentan con un trayecto más seguro para llegar a sus centros educativos.

Jesús María nos une, especialmente cuando el trabajo coordinado entre gobierno y comunidad se traduce en obras que mejoran la seguridad y la calidad de vida de las familias.

Por ello, el Gobierno Municipal continuará generando espacios públicos más seguros, accesibles y dignos, fortaleciendo la movilidad y la tranquilidad de todos los habitantes de Jesús María.