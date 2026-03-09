¡Vincularon a proceso a dos vendedores de narcóticos detenidos en Jesús María!

AGUASCALIENTES, AGS.- Jorge “N” y Luis “N”, presuntos vendedores de drogas en el municipio de Jesús María, enfrentan un proceso penal por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María los capturaron el miércoles 18 de febrero de este año en la calle De los Tilos, en el fraccionamiento Las Arboledas, en dicha cabecera municipal, ya que al someterlos a una revisión precautoria les aseguraron, a cada uno, una bolsa de plástico transparente que contenían sustancia granulada al tacto.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para el inicio de una carpeta de investigación.

Un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica analizó la sustancia, que resultó ser clorhidrato de metanfetamina (crystal).

Jorge y Luis fueron consignados ante una jueza de Control, que calificó de legal su detención y les dictó el auto de vinculación a proceso con prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Su juicio lo llevarán encarcelados en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).