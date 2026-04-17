¡Joven murió por enfermedad en su domicilio en Bona Gens!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven murió en su domicilio en el fraccionamiento Bona Gens, en el oriente de la ciudad, a causa de una enfermedad.

El hecho sucedió en el 108 de la calle Esthela casi esquina con Estrella Polar, lugar donde vivió la víctima, identificada como Víctor Manuel Gutiérrez Padilla, de 20 años de edad.

La noche del jueves 16 de abril llegó a su casa en buenas condiciones y se fue a dormir a su cuarto.

Sin embargo, la mañana de este viernes su mamá no lo pudo despertar y le observó sangre en los oídos y la nariz, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Policías municipales y estatales acudieron a esa dirección así como paramédicos, que revisaron al joven y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A simple vista le observaron los labios y las uñas blancas, pero no le apreciaron huellas de violencia.

Poco después arribaron elementos de Servicios Periciales, que tras las primeras diligencias concluyeron que el joven murió de una insuficiencia renal consecutiva a falla múltiple orgánica.