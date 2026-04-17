¡“El Pollito” baleó a “El Glenda” tras disputa por ganancias de celulares robados!

El herido caminó 2 kilómetros para pedir ayuda

JESÚS MARÍA, AGS.- Una riña entre presuntos delincuentes escaló a un violento ataque que dejó a uno de ellos herido de bala y derivó en una caminata de casi dos kilómetros en busca de atención médica.

Las autoridades ya investigan el caso, relacionado con el reparto de ganancias por la venta de teléfonos celulares robados.

El incidente ocurrió en el fraccionamiento Ruiseñores, en J.M., donde se encontraron tres sujetos identificados por sus alias: “El Glenda”, “El Pollito” y “Aarón”.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres habrían participado días antes en el robo de varios teléfonos celulares.

El acuerdo consistía en que “El Glenda” vendería los equipos y posteriormente repartiría las ganancias.

Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas del jueves 16 de abril, la discusión por el dinero obtenido se tornó violenta.

En medio del altercado, “El Pollito” sacó un arma de fuego y disparó contra “El Glenda”, impactándolo en el muslo.

Tras la agresión, “El Pollito” y “Aarón” huyeron del lugar.

Herido, “El Glenda” emprendió una caminata de aproximadamente dos kilómetros desde Ruiseñores hasta el Centro de Salud de la colonia Solidaridad, en la cabecera municipal de Jesús María, donde pidió ayuda.

El personal médico, al confirmar que se trataba de una herida por proyectil de arma de fuego, solicitó apoyo de una ambulancia del ISSEA.

Atención hospitalaria e investigación

El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Tercer Milenio, donde recibió atención especializada.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para iniciar las diligencias correspondientes y buscar a los agresores.