¡Lista la Policía Turística para recibir y orientar a miles de visitantes en la Feria Nacional de San Marcos!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Policía Turística se prepara para recibir a quienes visiten la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Sus integrantes están listos para orientar, asistir y proteger a quienes acudan a disfrutar de la verbena más importante del país.

Su presencia brindará acompañamiento a turistas locales, nacionales e internacionales, ofreciendo información sobre atractivos del estado, recomendaciones gastronómicas y apoyo para ubicar cualquier destino.

Este grupo destaca por su enfoque incluyente y profesional, al contar con personal que domina el idioma inglés y la lengua de señas, lo que permite atender a visitantes extranjeros y a personas con discapacidad auditiva.

Además, poseen conocimientos sobre la historia de Aguascalientes, enriqueciendo la experiencia de quienes recorren el estado.

Más allá de la orientación, la Policía Turística cumple un papel clave en la seguridad y la prevención.

Sus integrantes están capacitados en primeros auxilios y protocolos de atención a emergencias, y durante la feria estarán presentes estratégicamente en el perímetro ferial, en las Zonas Seguras y mediante recorridos permanentes.

Con estas acciones, Aguascalientes reafirma su vocación como un destino seguro, hospitalario y preparado para ofrecer a cada visitante una experiencia confiable, cálida y de calidad.