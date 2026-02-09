¡Minero zacatecano “levantado” en Sinaloa fue hallado sin vida en una fosa clandestina!

ZACATECAS, ZAC.- José Ángel Hernández Vélez, originario de Cañitas de Felipe Pescador, fue hallado sin vida en una fosa ilegal localizada en el poblado de El Verde, ubicado en el municipio de La Concordia.

Se trata de uno de los 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp que fueron “levantados” del campamento “La Clementina” por un comando armado la madrugada del 23 de enero.

Tras los hechos ocurridos en la comunidad de Pánuco, perteneciente también a La Concordia, se difundieron fichas de búsqueda de Ignacio Aurelio Salazar Flores, también originario de Zacatecas, y de 8 trabajadores más.

Presuntamente fueron privados ilegalmente de su libertad como represalia hacia la mina por la negativa de participar en un cuantioso esquema de extorsión por parte del crimen organizado.

José Ángel Hernández llevaba 11 meses trabajando en esa mina, luego de 14 años viviendo en la capital zacatecana tras recibirse como ingeniero industrial.

El jueves 5 de febrero fueron hallados sus restos en La Concordia y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su identidad, que fue corroborada por sus familiares.

Colectivos de personas buscadoras, abogados, observatorios ciudadanos y diversos sectores de la sociedad exigen claridad a la FGR, celeridad para la identificación de los demás restos encontrados en la fosa clandestina y resultados de la investigación.

Además, demandan seguridad para los trabajadores mineros y garantizar el derecho a la justicia.

En Zacatecas, el gremio está de luto, como es el caso de los Mineros de Capstone Copper Cozamin, entre personal y directivos, que lamentaron la muerte de un amigo.