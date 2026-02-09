¡Automovilista arrolló a tres menores motociclistas: uno murió y los otros dos sufrieron lesiones graves!

FRESNILLO, ZAC.- Un automovilista embistió una motocicleta tripulada por tres menores de edad, por lo que uno de ellos murió y los otros dos sufrieron lesiones de gravedad.

El trágico accidente sucedió el domingo 8 de febrero, minutos después de las siete de la noche, en la carretera a la Estación San José, a la altura del fraccionamiento San Felipe, en Fresnillo.

Testigos reportaron a los servicios de emergencia que el automovilista circulaba a exceso de velocidad por dicha vialidad, por lo que no se percató de la presencia de la motocicleta y la impactó.

Los tres menores que la tripulaban salieron eyectados de ella a aproximadamente 50 metros de distancia y se estrellaron violentamente contra el piso.

Dos de los menores fueron abordados a un vehículo particular para ser llevados a un hospital para su atención médica y en el trayecto fueron interceptados por una ambulancia, que se encargó de completar el traslado.

La otra víctima, un menor de 12 años de edad, quedó tendido en la cinta asfáltica y se confirmó su fallecimiento.

El conductor del automotor se dio a la fuga tras el accidente, pero poco más tarde fue localizado y detenido en la colonia Ecológica, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para la resolución de su situación legal.

El sitio del incidente fue resguardado por oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo sin vida del menor para conducirlo al Servicio Médico Forense.