• Detuvieron a tres policías del municipio de Pinos

• Tres elementos de la Guardia Nacional y cuatro de la policía de investigación, resultaron heridos.

• Fueron abatidos cinco delincuentes

ZACATECAS, ZAC.- El coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Urzúa, cayó abatido este jueves, durante enfrentamientos con miembros del crimen organizado en el municipio de Pinos.



La mañana de este jueves celebraba el Gobernador del Estado David Monreal el cumpleaños de la puesta en marcha del operativo interinstitucional Zacatecas II con el apoyo del gobierno de México con el objetivo de pacificar la entidad, a través de la red social de Twitter, el mandatario aseguraba que “Estamos avanzando y disminuyendo el delito”.

Todo inició la madrugada de este jueves 24 de noviembre, cuando elementos de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional salieron con dirección al Municipio de Pinos dónde llevarían a cabo una diligencia y revisión de armamento en la comandancia de policía de esa localidad.

Trascendió, que derivado de dicha diligencia, se logró asegurar armas y se cumplimentaron 3 órdenes de aprehensión contra tres efectivos de la corporación, posteriormente se dirigieron a buscar a otros elementos.

Al ir circulando por las calles de esta cabecera municipal, fueron emboscados por pistoleros, logrando herir a 7 efectivos; 3 de la Guardia Nacional y cuatro de la Policía de Investigación, fue tal la sorpresa, que poco pudieron hacer para repeler la agresión.

Vecinos que presenciaron la balacera mencionaron, que contaron 12 camionetas e iban a bordo en promedio 5 malandrines por vehículo.

En el convoy de las fuerzas de seguridad viajaba el coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas que, en un acto de arrojo y valentía fue tras los agresores no sin antes solicitar el apoyo de más elementos.

Lo anterior derivó en una persecución por las comunidades El Nigromante, Jaltomate, entre otras, todas pertenecientes al Municipio de Pinos y colindantes con el estado de San Luis Potosí.

El general y sus elementos lograron ubicar y rodear a los agresores en el Cerro Colorado, cerca de la comunidad de Jaltomate, en este lugar se dieron con todo, fuerzas federales y delincuentes.

Por lo anterior, los malandrines lograron abatir al general José Silvestre Urzúa en este sitio.

Minutos después llegaron elementos del Ejército Mexicano a reforzar el contingente, suscitándose un tercer enfrentamiento, dejando un saldo, se dijo, de cinco pistoleros abatidos y el aseguramiento de armas cortas y largas, cartuchos, cargadores, camionetas, entre otros.

Trascendió, que una camioneta asegurada tenía un Barret montado y la caja estaba repleta de cartuchos de varios calibres y para diversas armas.

Toda la refriega duró poco más de seis horas.

El helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública apoyó en el traslado de heridos a la ciudad de Zacatecas, la aeronave aterrizó de emergencia sobre la carretera federal 45, frente al centro de espectáculos Bonito Pueblo y cerca de la vialidad de Tránsito Pesado, en el municipio conurbado de Guadalupe, donde abordaron a los heridos a varias ambulancias que los llevaron a hospitales.

Las autoridades no han dado detalles de los hechos de estos enfrentamientos, por lo que parte de esta información es no oficial.