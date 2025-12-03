¡Mujer detenida con más de 50 kilos de marihuana en el rancho San Miguel ya fue sentenciada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que fue detenida en un narco-rancho en Norias de Ojocaliente, donde se aseguraron más de 50 kilos de marihuana, fue sentenciada a tres años cuatro meses de prisión.

Se trata de Lessly M., declarada culpable por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana.

En seguimiento a investigaciones, agentes de la Fiscalía General del Estado la capturaron el miércoles 25 de junio de este año en el rancho San Miguel, ubicado en la localidad de Norias de Ojocaliente, en el oriente de la ciudad.

Trascendió que el rancho era una casa muy grande con alberca, juegos infantiles y cámaras por todo el perímetro exterior en todos los ángulos.

Los policías investigadores aseguraron en la finca 393 macetas con plantas de marihuana, 10 bolsas que contenían ese vegetal así como diversos fragmentos del narcótico, todo con un peso de 50 kilos 510 gramos tres miligramos.

La fémina, junto con la droga, fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes y un agente del Ministerio Público Federal le inició una carpeta de investigación.

Lessly M., fue puesta a disposición de una jueza de Control, que le siguió un proceso penal y la sentenció a más de tres años de cárcel por el delito mencionado, además de que deberá pagar una multa de cuatro mil 751 pesos con 88 centavos.