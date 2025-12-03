¡Por la ejecución de una pareja en Jesús María detuvieron al sicario “Don Chiquito”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron la captura de Arturo Francisco “N” alias “Don Chiquito”, uno de los cuatro sicarios que ejecutaron a una pareja en un domicilio en el municipio de Jesús María y a la cual estrangularon con unos mecates de tendedero de ropa.

Las víctimas, Emilio Jaramillo Marín alias “El Jaramillo” y Laura Angélica Serna Zamora, ambos de 26 años de edad, fueron privadas de la vida el sábado 20 de septiembre de este año, alrededor de las 01:50 horas, en la casa marcada con el número 515 de la calle Adolfo López Mateos casi esquina con Valle de Bravo, en la colonia Martínez Andrade, en J.M.

Al parecer, Emilio estaba relacionado al tráfico de drogas al igual que Arturo Francisco y la disputa por el territorio sería el móvil del doble crimen.

La madrugada mencionada, “Don Chiquito” y los otros tres sujetos, a bordo de dos motocicletas, arribaron al domicilio donde se encontraba la pareja.

Tras ingresar a la fuerza golpearon a los dos jóvenes y los estrangularon para quitarles la vida.

Al realizar las indagatorias, los agentes ministeriales identificaron a Arturo Francisco como uno de los participantes en la doble ejecución y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

“Don Chiquito” fue localizado, detenido y presentado ante el juez de Control, que le decretó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Se le impuso la prisión preventiva, por lo que fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.