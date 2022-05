– FERRERA CARGO CON LO MALO DEL ENCIERRO

– EN EL DE REGALO JOSÉ MAURICIO SALUDO EN EL TERCIO.

– DESENCAJADOS REVENTADORES SOLO ATINABAN A LANZAR COJINES AL RUEDO

Por: Jorge García DELGADILLO

AGUASCALIENTES, AGS.- Según el santoral hoy día 7 de mayo se celebra a SAN Juan Beverly y en la Monumental Plaza de Toros de Aguascalientes se celebra la décima segunda Corrida del serial de la FNSM 2022. Con una temperatura de 31 grados a la hora de inicio del festejo, cielo despejado sin viento. Con una excelente entrada de más de tres cuartos de plaza. Se ha lidiado un encierro de la ganadería guanajuatense de La Estancia, bien presentado, sin fondo, con mucho genio.

En punto de las seis de la tarde se ha ordenado la limpia del ruedo por parte del alguacil y de inmediato encabezar el paseíllo que encabeza el matador español Antonio Ferrera (Grana y Oro), el fino matador capitalino José Mauricio (Perla y Oro) y Joselito Adame (Fucsia y Oro).

“Pable” tiene el honor de ser el abre plaza, herrado a fuego con el No 21 y anunciado con 574 Kgr de peso que le corresponde a Antonio Ferrera que polémico desde el inicio saca el famoso capote azul y le pega verónicas de diverso corte. (Negro entrepelado, salpicado, bragado, meano, bien armado, cumpliendo). Hacia las afueras intenta “hormarle” la cabeza a un animal con la cabeza suelta y de bajo fondo. Abrevia. Pinchazo sin soltar, pinchazo soltando y media contraria, descabello. División. Pitos al Toro.

En segundo lugar, aparece el Toro No 30, con 482 Kgr de peso y bautizado como “Cenzontle” y que le corresponde al matador José Mauricio al cual recibe a la izquierda del burladero de matadores bregando hacia atrás. (Berrendo, caribello, cinchado, coletero, bien armado, franco al caballo). Con un par de pases lo coloca en el centro, a un Toro que solo pisándole los terrenos logró arrancarle embestidas. Faena valerosa exponiendo mucho. Pinchazo y media. OVACIÓN.

En tercer lugar, aparece “Don Luis” herrado con el No 22 y con 550 Kgr de peso al cual recibe Joselito Adame al que recibe con sendas verónicas por el izquierdo (girando) lo lleva al caballo con chicuelinas andantes. (Cárdeno claro, careto, cumpliendo) Quita con ajustadas chicuelinas. Inicia faena tomado con una mano de las tablas del redondel. Lo lleva al centro, Toro muy blando al que le ha realizado una faena muy valerosa en los terrenos de la querencia. Media de efectos. OVACIÓN.

En cuarto lugar, aparece por la puerta de los sustos “Compale” herrado con el No 4 y con 476 Kgr de peso segundo del lote de Antonio Ferrera que lo recibe con rápidas verónicas. (Negro entrepelado, bragado, meano, asaltillado, franco al caballo). Inicia con muletazos de tanteo en tablas, ya en el centro busca acomodarse con un toro de embestida irregular. No ha logrado una serie completa. Pinchazo y estocada. SILENCIO.

En el lugar de honor hace su aparición “Pariente” herrado con No 17 y con 500 Kgr de peso segundo de José Mauricio al cual recibe con verónicas a media altura, (Negro, meano, bien armado, bravo al Caballo). Con tan mala suerte que al rematar en el burladero se despitonó del izquierdo. Y se perdió el interés por ver faena. Pinchazos y media desprendida. De las cosas curiosas, pitos al toro en el arrastre.

El cierra plaza bautizado como “herrado con el No “Cabal” herrado con el No 19 y 504 Kgr de peso que recibe Joselito con largas chicuelinas (Salinero, bien puesto, bravo al Caballo). Quitó por Zapopinas muy bien elaboradas. Invita a colocar banderillas a Ferrera y se niega. El coloca los tres pares en forma extraordinaria. Inicia de hinojos en el tercio cruzándose hacia el centro pegándole serie de rodillas. Series cortas reposadas por ambos lados. Le duro muy poco la embestida teniendo que recurrir a desplantes. Estocada de efectos. DOS OREJAS.

Antes de tomar la muleta Joselito, José Mauricio anunció el regalo de un toro, de la ganadería de Bernaldo de Quirós de nombre “Feriante” con número 404 y 490 Kgr de peso m, al cual recibe con serie de verónicas. (Cárdeno claro, delantero, franco al Caballo) Quita por gaoneras. Inicia en las afueras con su toreo de calidad ante un animal noble que embiste con la cabeza a media altura y pronto ha blandeado. Mauricio muy parado aguanta enormidades y de esa forma muy buenos momentos. Media en buen sitio y descabello. SALUDO EN EL TERCIO.