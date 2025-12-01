¡Oficializó Fiscalía Estatal detención del líder y cuatro colaboradores del CDS en Aguascalientes!

Derivado de varios meses de trabajos de investigación e inteligencia fue posible identificar y detener a “El 30”, presunto líder de la célula criminal y cuatro de sus colaboradores

Al momento de su captura se aseguraron 25 kilogramos de metanfetamina, seis armas de fuego cortas y chalecos tácticos

Su captura fue resultado de un operativo sorpresivo y simultáneo en dos domicilios con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional

AGUASCALIENTES, AGS.- Nuevamente la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, dio un golpe contundente a la delincuencia organizada y a la impunidad, dando resultados claros a la ciudadanía al realizar la captura de un objetivo prioritario y cuatro personas más, todos ellos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia, quienes estarían relacionados con hechos de alto impacto registrados en la entidad.

Esta captura fue resultado de meses de trabajos de investigación de campo y de gabinete así como de inteligencia, que permitió identificarlos, determinar los delitos en los que se encontraban relacionados y llevar a cabo su aprehensión, por lo que ahora enfrentarán a la justicia.

Los detenidos fueron identificados como Christian “N” alias “El 30”, “Gasper” y/o “Canelo”, presunto líder de la célula criminal; Ángel “N” alias “Tachis”; Luis “N” alias “Rocoso”; José “N” alias “Huevo” y Apolinar “N” alias “Polo”, todos ellos son señalados como probables responsables de actividades ilícitas.

Entre los señalamientos en su contra se encuentran delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, así como posibles vínculos con desaparición de personas y al menos dos homicidios, entre otros hechos que actualmente se investigan dentro de distintas carpetas.

Una vez que se tomó conocimiento de cada uno de estos hechos delictivos se iniciaron las labores necesarias para establecer la identidad de quienes presuntamente los llevaron a cabo y conformar las carpetas de investigación sólidas.

Gracias a ello, el personal de la Agencia de Investigación Criminal obtuvo información clave a través de testimonios obtenidos de testigos y personas previamente detenidas por la comisión de diversos delitos, que permitieron confirmar la identidad y actividades de los ahora detenidos.

Derivado del análisis de la información obtenida, se logró ubicar diversos domicilios en los que se presumía la realización de actividades ilícitas, con estos datos, el agente del Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial las órdenes de cateo correspondientes, mismas que fueron concedidas conforme al marco legal.

En cumplimiento a estas órdenes, personal del Grupo Combate al Narcomenudeo, del Grupo DELTAP de la Fiscalía y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional, ejecutó operativos sorpresivos y simultáneos en dos inmuebles ubicados en el fraccionamiento La Cartuja, municipio de Jesús María, logrando resultados contundentes contra la operación delictiva, mismos que se llevaron a cabo de manera limpia y sin poner en riesgo la integridad de los vecinos de la zona.

En uno de los domicilios intervenidos se realizó el aseguramiento de sustancia granulada al tacto con un peso aproximado de medio kilogramo, además de dos armas cortas, presuntamente utilizadas en actividades criminales.

Dichos indicios fueron debidamente embalados y registrados conforme a los protocolos periciales.

En un segundo domicilio del mismo fraccionamiento se decomisaron 27 bolsas de plástico transparente que contenían en su interior una sustancia granulada, con un peso aproximado de 25 kilogramos.

Este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas al tráfico de narcóticos.

Asimismo, fueron aseguradas tres armas cortas, seis cargadores, cajas con cartuchos de diversos calibres, tres chalecos balísticos y varias básculas, objetos presuntamente utilizados para actividades de narcomenudeo y operaciones ilícitas de logística criminal.

Todos los bienes, sustancias y armas aseguradas fueron puestos a disposición de la autoridad competente para realizar los dictámenes necesarios y así fortalecer el proceso penal que se seguirá en contra de los detenidos.

Cabe señalar que los detenidos ya fueron presentados ante el juez de Control y su situación legal será definida en las próximas horas.