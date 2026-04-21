¡Operan delincuentes en la ‘zona dorada’ y roban residencia en pleno mediodía!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Ni la llamada ‘zona dorada’ ni la vigilancia “reforzada” lograron impedir que amantes de lo ajeno ingresaran sin mayor dificultad a una residencia del fraccionamiento Valle del Campestre, donde obtuvieron un botín cercano a los 20 mil pesos entre aparatos electrónicos y dinero en efectivo.

El hecho volvió a exhibir la vulnerabilidad de uno de los sectores que presume ser el más seguro y monitoreado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La afectada, Patricia “N”, de 53 años, con domicilio en calle Silos, informó que el robo ocurrió la tarde del domingo 19 de abril.

Señaló que salió de su vivienda alrededor de las 12:30 horas junto con su familia y permaneció fuera por un lapso cercano a las dos horas.

Al regresar a las 14:10 horas, al ingresar a su domicilio, notaron que varios objetos estaban fuera de lugar, lo que de inmediato les hizo sospechar que algo no estaba bien.

Tras revisar las habitaciones, confirmaron que los ladrones habían sustraído dos pantallas de 32 pulgadas, una marca Sony y otra Roku Espectra, ambas valuadas en aproximadamente 14 mil pesos. Además, al ingresar a su recámara, la propietaria se percató de la falta de 5 mil pesos en efectivo, lo que elevó el monto total del botín a 19 mil pesos.

También se registraron daños en la vivienda ocasionados durante el ingreso y la búsqueda de objetos de valor.

El robo ocurrió a plena luz del día, en una zona que se presume altamente vigilada, lo que nuevamente deja en entredicho la efectividad de los operativos de seguridad en el sector.

Las autoridades fueron notificadas del atraco y se esperaba que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Al lugar del robo acudieron elementos de seguridad, así como agentes de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y documentar los daños y objetos sustraídos.