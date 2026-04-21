¡Pérdidas por 100 mil pesos dejó robo a carnicería en la colonia España!

El propietario descubrió daños y faltante de herramienta especializada

El ingreso de los ladrones habría ocurrido por la parte posterior del establecimiento

La Fiscalía realizó levantamiento de indicios

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- Un robo sin violencia fue reportado la noche del 20 de abril en un negocio ubicado en la avenida de los Maestros número 1103, esquina Cádiz, en la colonia España, donde el propietario detectó daños en una ventana y la sustracción de herramienta valuada en aproximadamente 100 mil pesos.

El afectado, Francisco “N”, de 65 años de edad, informó a las autoridades que dejó su establecimiento debidamente cerrado el viernes 17 de abril a las 13:30 horas.

Al regresar el 20 de abril a las 19:00 horas observó que una ventana se encontraba abierta y la protección presentaba daños, lo que evidenciaba el ingreso por la parte posterior del inmueble.

Al revisar el interior se percató de la ausencia de herramienta variada para carnicería, incluyendo cuchillos, básculas, una empacadora y otros objetos, sin poder precisar marcas.

El monto total de lo robado ascendió a 100 mil pesos.

A las 20:00 horas el propietario contactó al 911 para solicitar apoyo y orientación sobre la denuncia digital.

Al domicilio acudió personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de huellas dactilares, el registro fotográfico, la revisión de accesos y daños, así como las diligencias iniciales necesarias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El afectado recibió orientación para continuar con la denuncia digital, mientras la autoridad ministerial integra los indicios recabados para el seguimiento del caso.