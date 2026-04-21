¡Tras robo a vivienda en Gómez Morín delincuentes se llevaron 200 mil pesos de botín!

La dueña regresó a la casa tras 24 horas de ausencia y halló daños, desorden y dinero faltante

Agentes de Investigación y peritos levantaron huellas y evidencias

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- La tranquilidad del fraccionamiento Gómez Morín volvió a fracturarse tras un robo a casa habitación sin violencia que dejó un botín cercano a los 200 mil pesos, luego de que la propietaria, Maria de Lourdes “N”, regresara a su domicilio y encontrara su vivienda vulnerada tras casi 24 horas de ausencia.

El hecho se reportó al 911 a las 20:10 horas del lunes 20 de abril.

La afectada explicó a los policías investigadores que salió de su casa el domingo 19 a las 20:00 horas para atender asuntos familiares, dejando el inmueble cerrado.

Al volver el lunes, alrededor de las 20:00 horas, observó que la puerta de acceso al patio y una ventana presentaban daños evidentes, señal de que los intrusos tuvieron tiempo suficiente para operar sin presión.

Al ingresar, la propietaria encontró desorden en la recámara principal.

Al revisar debajo del colchón, donde guardaba 100 mil pesos en efectivo, confirmó que el dinero había desaparecido.

En la recámara secundaria del segundo piso detectó también la falta de más efectivo que mantenía oculto bajo la almohada, además de joyería diversa, completando un botín aproximado de 200 mil pesos.

La afectada solicitó orientación para presentar la denuncia digital, mientras que al domicilio arribó personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de huellas dactilares, registro fotográfico y demás diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.