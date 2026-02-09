¡Policías Estatales detienen a sujeto en poder de más de 400 envoltorios de hierba verde al parecer marihuana!

además, le aseguraron cerca de 50 bolsitas que contenían sustancia granulada al parecer cristal y un vehículo que presentaba alteraciones en el número de serie y número de motor.

AGUASCALIENTES, AGS.- Uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvieron a un presunto distribuidor de sustancias al parecer ilícitas, en calles de fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, lugar en el que le fueron asegurados más de 400 envoltorios que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana y cerca de 50 bolsitas que contenían sustancia granulada al parecer cristal, además el vehículo en el que se trasladaba presentaba alteraciones en el número de serie y número de motor.

Policías Estatales que realizaban su recorrido de vigilancia en calles de fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción detectaron en circulación una camioneta marca Honda, en color blanco, que portaba vidrios polarizados, motivo por el que le indicaron a su conductor detuviera la marcha para proceder a realizarle una inspección preventiva, pero contrario obedecer aceleró el motor del vehículo, por lo cual le dieron alcance metros adelante.

El individuo dijo responder al nombre de Kevin N de 22 años de edad, al momento de proceder a realizar una inspección en la unidad de motor, los oficiales detectaron en su interior más de 400 envoltorios que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana y cerca de 50 envoltorios que contenían sustancia granulada al parecer cristal. Al momento de revisar el vehículo que tripulaba, se percataron que presentaba alteraciones en el número de serie y el número de motor.

Por todo lo anterior, Kevin N fue trasladado junto con los envoltorios que le fueron asegurados y el vehículo ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho debido a que se inició una carpeta de investigación en su contra.