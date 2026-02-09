¡Investigan Red de Venta Ilegal de licencias de conducir en Aguascalientes!
• ¿En realidad, son licencias apócrifas?
• Tan falsas que en la misma Secretaria de Seguridad Pública del Estado las entregan y ahí mismo las recogen
• Hasta mismos policias salian por los «clientes»
AGUASCALIENTES, AGS.- Una investigación liderada por la periodista Jessica de Loera de BI Noticas ha destapado la cloaca una red de gestión ilegal de trámites vehiculares en Aguascalientes. A través de plataformas como WhatsApp, personas ajenas a la función pública ofrecen la obtención de #licenciasdeconducir para automovilistas, motociclistas y choferes, así como permisos para menores de edad, bajo la promesa de evitar filas, exámenes de manejo o cursos de vialidad. El costo de estos #serviciosirregulares asciende a los 1,800 pesos por una licencia de seis años, cifra significativamente superior al precio oficial establecido por el estado.
El esquema de operación involucra a figuras como una mujer identificada como «Leny», quien coordina las entregas de los documentos presuntamente oficiales en puntos estratégicos, incluyendo el estacionamiento de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Esta situación ha encendido las alarmas sobre la posible complicidad interna o la circulación de documentos apócrifos que imitan los logotipos y sellos estatales.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, informó que la dependencia ya ha detectado entre 20 y 25 licencias irregulares y ha procedido a presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar si hay personal de la SSPE involucrado y han logrado la baja de varias páginas en redes sociales dedicadas a estas actividades ilícitas, exhortando a la ciudadanía a realizar sus trámites únicamente por los canales oficiales.