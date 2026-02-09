¡Investigan Red de Venta Ilegal de licencias de conducir en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una investigación liderada por la periodista Jessica de Loera de BI Noticas ha destapado la cloaca una red de gestión ilegal de trámites vehiculares en Aguascalientes. A través de plataformas como WhatsApp, personas ajenas a la función pública ofrecen la obtención de

#licenciasdeconducir

para automovilistas, motociclistas y choferes, así como permisos para menores de edad, bajo la promesa de evitar filas, exámenes de manejo o cursos de vialidad. El costo de estos

#serviciosirregulares

asciende a los 1,800 pesos por una licencia de seis años, cifra significativamente superior al precio oficial establecido por el estado.