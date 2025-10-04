¡Por abuso sexual cometido dentro de la patrulla que conducía policía municipal fue sentenciado a 15 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Víctor Daniel Ramírez Rodríguez, oficial de la Policía Municipal de Aguascalientes, fue sentenciado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación en agravio de una mujer, a quien atacó sexualmente a bordo de la patrulla a su cargo.

Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre, alrededor de las 02:30 horas, en una brecha de la salida a San Luis Potosí, cerca de la carretera Aguascalientes-Ojuelos.

Previamente, la víctima fue agredida por su pareja sentimental en un domicilio del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes y solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

El oficial Ramírez Rodríguez atendió el reporte y la mujer le pidió que la llevara al domicilio de un familiar; lo hizo, pero no lo encontraron.

Luego, la agraviada le solicitó que la llevara a la casa de su hermana, en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, pero tampoco la hallaron.

El policía municipal llevó a la víctima a la salida hacia San Luis Potosí y estacionó la patrulla en una brecha, donde la agredió sexualmente.

La mujer informó lo sucedido a las autoridades municipales y ministeriales, quienes identificaron al oficial y lo detuvieron en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Víctor Daniel quedó a disposición de un juez de Control, que inició un proceso penal y lo sentenció a 15 años de prisión, además del pago de una multa de 150 días y 83 mil pesos por concepto de reparación del daño moral a favor de la víctima.