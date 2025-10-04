¡En la localidad de San Gabriel hombre murió y fue hallado dos semanas después!

FRESNILLO, ZAC.- Un adulto mayor fue encontrado muerto y en avanzado estado de descomposición en su domicilio en la localidad de San Gabriel.

La víctima mortal contaba con aproximadamente 70 años de edad.

Algunos vecinos de dicha comunidad, perteneciente a Fresnillo, se percataron del deceso del adulto y dieron parte a los servicios de emergencia.

El reporte se recibió alrededor de las seis de la tarde del martes 30 de septiembre, por lo que se movilizaron elementos policiales y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que al arribar confirmaron la muerte del habitante.

Además, notaron que ya tenía alrededor de dos semanas de haber fallecido, por lo que la zona fue resguardada.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo de las investigaciones correspondientes y trasladó el cuerpo del hombre al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y determinar las causas de muerte, aunque se presumía que pereció por causas naturales.