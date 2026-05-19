¡Por abuso sexual contra una joven y su pequeña hija detuvieron a un sujeto en la colonia Del Trabajo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de un hombre señalado por el presunto delito de abuso sexual tras atender un reporte en la colonia Del Trabajo.

Los hechos se registraron cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia recibieron un reporte vía frecuencia de radio.

Se les informó que en un local ubicado sobre la avenida Siglo XIX casi esquina con la calle Paileros se encontraba una persona del sexo masculino realizando actos indebidos.

Al arribar al lugar los policías fueron recibidos por la ciudadana Alondra, de 25 años de edad, quien manifestó que momentos antes el sujeto había ingresado a su negocio estando ella acompañada de su hija, una menor de 3 años de edad.

Una vez en el interior, el individuo se descubrió la parte de abajo de su ropa y comenzó a tocarse de forma inapropiada frente a ellas, por lo que solicitó el apoyo de la corporación para proceder legalmente.

Tras el señalamiento directo de la afectada, los oficiales abordaron al presunto responsable en las inmediaciones del sitio.

Al momento de la intervención, el sujeto adoptó una actitud agresiva e insultó a los elementos policiales, por lo que fue asegurado de inmediato.

Finalmente, quien dijo llamarse Juan “N”, de 39 años de edad, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.