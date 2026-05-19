¡Dos hombres ejecutados dejó agresión con disparos de arma de fuego en la colonia Benito Juárez!

ZACATECAS, ZAC.- Dos hombres fueron ejecutados tras una agresión con disparos de arma de fuego al interior de un domicilio; los responsables no fueron detenidos.

El doble homicidio se consumó este martes en una casa habitación de la calle Bonifacio Falcón de la colonia Benito Juárez primera sección.

Durante la madrugada algunos vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que se comunicaron a los servicios de emergencia para reportar el hecho.

Elementos policiales se movilizaron a esa zona habitacional, pero no encontraron nada.

No fue sino hasta las once de la mañana cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública encontraron a las dos víctimas dentro del domicilio ya sin vida.

Los dos hombres presentaban impactos de bala y uno de ellos fue identificado como el dueño de un auto-lavado ubicado justo al lado del inmueble donde fueron ultimados.

La finca fue resguardada y se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los crímenes.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las pesquisas iniciales, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del procesamiento de la escena para la recolección de indicios y el traslado de los cuerpos sin vida al Servicio Médico Forense.